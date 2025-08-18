Cds – ” Napoli, manca ancora l’accordo con il Lens per Diouf, i dettagli “

L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha riportato delle importanti novità di mercato per il Napoli, che è molto attivo sul mercato in entrata. Secondo quanto riferito dal quotidiano, il Napoli starebbe avanzando nelle trattative per Andy Diouf, centrocampista del Lens con cui ci sarebbe già un accordo contrattuale. Manca invece ancora l’accordo economico con il Lens, che spera di far scatenare un’asta dato l’interesse anche di diversi club di Premier League per lui. Il Napoli, però, è in vantaggio e spera di chiudere il prima possibile la trattativa.