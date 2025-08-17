Romano: “Ecco la situazione attuale del Napoli con Juanlu e Diouf”

Il giornalista ed esperto di mercato Fabrizio Romano parla della situazione attuale del calciomercato del Napoli, riguardo alle trattative per Juanlu del Siviglia e Diouf del Lens. Ecco le parole del giornalista nel suo ultimo video YouTube: “Su Juanlu e Diouf è giusto aggiornare i tifosi del Napoli. Per quanto riguarda Juanlu, il Napoli sta andando avanti nei contatti che ci sono stati anche nelle ultime 24 ore. Io credo che sia giusto non dare una deadline perché è una questione su cui Napoli e Siviglia sono in contatto costante. Anche l’agente del giocatore aspetta un via libera formalmente perchè Juanlu ha scelto il Napoli, lo sappiamo da tempo: quindi aspettiamo, i due club stanno parlando, si sta continuando a lavorare, a trattare, ci sono delle situazioni più veloci, altre meno veloci, ma vi posso garantire che il Napoli resta ottimista, resta sicuramente concentrato sull’operazione Juanlu e conta la settimana prossima di aver definito tutto. Quindi aspettiamo questi passaggi, ma Juanlu-Napoli è un discorso in piedi. Per quanto riguarda Andy Diouf, centrocampista del Lens, il Napoli la sua offerta l’ha fatta. Al momento il Lens sta valutando, non ha ancora né accettato, né rifiutato. Quello che posso dirvi è che il Lens preferirebbe un’offerta un pò più alta: partiva da 25, magari intorno ai 23 più bonus può accettare di chiudere, ma insomma diciamo che 25 è l’asticella che può servire per chiudere l’operazione, magari bonus compresi. Il Lens però sa di avere anche due club dalla Premier League molto interessati a Diouf: il mercato in Inghilterra di quel tipo di squadre lì (centro classifica come West Ham, Crystal Palace, Everton) spesso si accende negli ultimi giorni di mercato. Qui in Inghilterra di solito prima si muovono le Big Six, le squadre più importanti, e poi arriva tutta la fascia media: ecco, si sta entrando in quella fascia di mercato in cui saranno molto attive queste squadre“.