Repubblica – Mazzocchi potrebbe lasciare, tre squadre italiane su di lui

Come riportato dall’edizione odierna del quotidiano La Repubblica, Pasquale Mazzocchi potrebbe lasciare il Napoli in questa finestra di mercato. Sul centrocampista classe 93 ci sono due neopromosse dalla Serie B, ovvero il Sassuolo (che è interessato a lui da diverse settimane) e il Pisa. Attenzione però anche al Cagliari, che sembra essere la squadra più interessata a lui. Mazzocchi fu acquistato dal Napoli nel mercato di gennaio della stagione 2023/24, collezionando 34 presenze con la squadra Partenopea.