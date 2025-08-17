Repubblica – Insigne vuole solo la Lazio per tornare da Sarri

Come riportato dall’edizione odierna del quotidiano La Repubblica, la pista Lorenzo Insigne-Lazio resta ancora aperta. L’ex capitano del Napoli è attualmente svincolato dopo tre stagioni trascorse nella MLS con la maglia del Toronto. Sono arrivate offerte da diverse squadre italiane, ma lui vorrebbe andare in una squadra sola: la Lazio allenata da Maurizio Sarri. Tra il 2015 e il 2018 Insigne ha giocato sotto la sua guida al Napoli; Sarri è l’allenatore che è riuscito a tirare fuori il meglio dall’ex capitano dei Partenopei.