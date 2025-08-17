Il Mattino – Il Napoli aspetta il si del Siviglia per Juanlu

Come riportato dal quotidiano Il Mattino, il Napoli si aspetta il si del Siviglia per Juanlu nelle prossime 24 ore. Nel frattempo, il terzino spagnolo classe 2003 è stato convocato dall’allenatore Matias Almeyda per la partita di campionato contro l’Athletic Bilbao in programma questa sera alle 19 e 30: il giocatore partirà dalla panchina, ma potrebbe entrare nel secondo tempo. Il nodo nell’affare tra i due club sta nelle condizioni accessorie, le percentuali per l’eventuale cessione futura per l’esattezza: il Siviglia chiede il 20%, ma il Napoli non vuole saperne. Domani, però, potrebbe essere la giornata decisiva.