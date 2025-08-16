Venerato: “Napoli vicinissimo a Diouf. La situazione”

La trattativa tra Napoli e Lens per Diouf avanza velocemente e le parti sembrano essere sempre più vicine. A riportare ciò Ciro Venerato, giornalista ed esperto di calciomercato che ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo il vicino trasferimento al sito della Rai. Queste le sue parole:

“Vicino forse vicinissimo il promettente (forse predestinato) Diouf del Lens.

Mancherebbe davvero poco per chiudere la trattativa col club transalpino. Ballerebbero circa 3 milioni stando alle indiscrezioni. Poi da chiarire i soliti bonus e una possibile percentuale di rivendita (abbasserebbe il costo del cartellino ma è tutta da verificare).

Con gli agenti del centrocampista tutto definito. Accordo di cinque anni. Cifre vicine al 1.3 milioni con bonus e stipendio a scalare negli anni. Settimana prossima decisiva per definire tutto”.