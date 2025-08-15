Schira: “Una squadra di Serie B interessata a Hasa, ecco di chi si tratta”

Come riportato dal giornalista ed analista di mercato, Nicolò Schira, sul suo profilo X, una squadra di Serie B sarebbe interessata ad un prestito di Luis Hasa del Napoli: la squadra in questione è la Sampdoria. Il centrocampista classe 2004 ex Lecce è stato acquistato dal Napoli nello scorso mercato invernale: l’esordio in campionato in maglia azzurra deve ancora arrivare. Ha giocato, però, alcune amichevoli pre-campionato quest’estate fornendo delle buone prestazioni trovando anche due gol contro Sorrento e Giugliano.