Il Mattino – Tre nomi importanti dalla Premier League nel mirino del Napoli

L’edizione odierna del quotidiano Il Mattino riporta una novità abbastanza importante riguardo il calciomercato del Napoli. Il club Partenopeo ha messo gli occhi sulla Premier League per trovare qualche altro rinforzo per Antonio Conte. Sono tre i nomi sondati dal Napoli e non sono piste di facile realizzazione: uno è Federico Chiesa del Liverpool, che il club Partenopeo segue da diverse settimane ormai. Un altro nome è quello di Joshua Zirkzee attaccante olandese del Man Utd ed ex Bologna. Infine, si parla anche di Oleksandr Zinchenko, terzino ucraino dell’Arsenal che ha anche giocato per il Man City.