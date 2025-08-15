GdS – Napoli, ecco quando Gutierrez farà le visite mediche

Come riportato nell’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Miguel Gutierrez del Girona arriverà lunedì a Napoli e svolgerà direttamente le visite mediche a Castel Volturno. La trattativa tra i due club si è chiusa da diversi giorni ormai e tutti i dettagli sono stati archiviati. Il terzino spagnolo classe 2004 lascia il Girona dopo tre stagioni trascorse con la maglia dei Blanquivermells: in totale ha collezionato 104 presenze mettendo a segno 6 gol e fornendo 15 assist tra LaLiga e Champions League.