Romano sui social – ” Elmas spinge per il ritorno a Napoli, ecco la situazione “

Fabrizio Romano, giornalista di fama mondiale esperto di calciomercato, ha riportato delle importanti novità riguardo il Napoli sul suo canale Youtube, in merito al possibile ritorno in azzurro di Eljif Elmas. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni:

“Il centrocampista macedone non si è limitato a esprimere gradimento: ha dato piena disponibilità al ritorno e si è detto prontissimo a vestire di nuovo la maglia azzurra, con cui ha mantenuto un forte legame con città e tifosi. La palla ora passa al club, chiamato a decidere quale profilo inserire dopo l’addio di Raspadori. Il Lipsia ha già aperto alla trattativa, in attesa della decisione finale. Elmas ha dato priorità al Napoli, sottolineano dal suo entourage, ora sarà la società a stabilire se affondare il colpo” ha spiegato il giornalista.