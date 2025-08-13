Repubblica – ” Elmas ha detto sì al Napoli, ma il Lipsia non apre al prestito “

L’edizione odierna de la Repubblica ha riportato delle importanti novità in merito all’interesse del Napoli per Eljif Elmas, ex giocatore azzurro. Ecco un estratto dell’articolo:

“C’è un retroscena: a gennaio scorso sarebbe già tornato volentieri al Napoli, ma il tesseramento non è stato possibile perché il 25enne macedone ha lo status di extracomunitario. Il club azzurro aveva esaurito gli slot e quindi non ha potuto prenderlo. L’idea, però, non è mai tramontata. Il d.s. Manna ha seguito l’evoluzione della trattativa tra il Lipsia e il Torino che non hanno trovato l’accordo. Il Napoli ci sta seriamente pensando per garantire a Conte un esterno offensivo tattico. Elmas a dire il vero è molto di più: può giocare nel tridente offensivo (lo ha fatto spesso con Spalletti), ma anche da mezzala a centrocampo e addirittura da seconda punta, come gli capita spesso in nazionale. Elmas, dunque, stuzzica molto. Il diretto interessato vorrebbe indossare nuovamente l’azzurro e ha detto sì all’ipotesi di un clamoroso trasferimento. È andato via a gennaio 2024 ma ha lasciato un ricordo importante anche tra i tifosi. Resta da capire la fattibilità dell’operazione: il Napoli sta provando a prenderlo in prestito, ipotesi che il Lipsia finora ha escluso. Il club tedesco lo ha pagato 25 milioni nell’estate 2024, quindi bisognerà lavorare ancora per trovare la giusta soluzione e magari attendere ancora”.