Il Mattino – ” Il Napoli ormai ha fascino, tutti vogliono vestire la maglia azzurra “

L’edizione de il Mattino riporta delle novità in merito alle prossime strategie di mercato del Napoli, forte del grande interesse di diversi giocatori che sarebbero entusiasti di vestire la maglia azzurra: ormai il Napoli ha un grandissimo appeal. Di seguito un estratto dell’articolo:

“Il Napoli ha fascino, disponibilià e prestigio. Tutto vogliono vestire la maglia azzurra. Ed è per questo che ora, a ridosso del Ferragosto, bisogna fare delle valutazioni precise. Per prima cosa il budget: ci sono almeno altri 50-60 milioni da spendere. Forse qualcosa in più tenendo in conto l’addio di Raspadori. Le idee di Conte e De Laurentiis parlano di un terzino destro, un centrocampista e un esterno offensivo ma nulla li obbliga a cambiare strategia”.