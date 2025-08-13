Il Mattino – ” Arrivano smentite su Lookman, il Napoli ha effettuato l’ultimo sondaggio a Maggio “

L’edizione odierna de il Mattino riporta delle novità interessanti in merito ai presunti rumors che vedono il Napoli sulle tracce di Ademola Lookman, giocatore in rotta definitiva con l’Atalanta. Di seguito un estratto dell’articolo:

“Nonostante da Bergamo inizino di nuovo a ventilare un blitz del Napoli per Lookman che è sparito dai radar e ora sembra stia a Londra, gli azzurri non pensano affatto di fare altre offerte per il nigeriano. Forse solo una strategia per alzare il prezzo. A maggio Manna si è mosso con l’Atalanta non solo per Lookman ma anche per sondare il prezzo e la disponibilità di Mateo Retegui. E dopo aver fiutato l’aria, ha capito che era inutile insistere. Nonostante le suggestioni e i segnali di stima (che pure fanno bene) di Sterling e Grealish, le due stelle resteranno in Premier”.