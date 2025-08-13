Gds – ” Se salta Elmas, attenzione a Chiesa come colpo last minute “

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha riportato delle novità di mercato in merito al Napoli, che come ben sappiamo è alla ricerca di un ulteriore esterno offensivo per la fascia sinistra. Negli ultimi giorni è ritornato in auge il nome di Eljif Elmas, ex giocatore azzurro che rappresenterebbe un jolly, in quanto potrebbe ricoprire più ruoli. Però, nel caso in cui il suo trasferimento non si va a concretizzare, ecco che per la rosea il club azzurro potrebbe fiondarsi sul pupillo di Adl, cioè Federico Chiesa. Di seguito un estratto dell’articolo:

“Il Napoli pensa a Elmas e studia un tentativo per convincere il Lipsia: pure fuori dal campo si procede con finte e controfinte e nessuno si sottrae (ovviamente) a questo giochino. Che, nel last minute, se proprio i conti non dovessero tornare, finirebbe per coinvolgere anche Federico Chiesa. Of course”.