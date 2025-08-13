Gds – ” Napoli, fatta per Gutierrez. Ecco quando potrà svolgere le visite mediche “

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha riportato delle novità in merito alla trattativa Gutierrez-Napoli, ormai prossima alla chiusura: solo le visite mediche e la firma sul contratto lo separano dall’essere un nuovo giocatore azzurro. Ecco un estratto dell’articolo:

“Assalto al mercato, si sa, è una telenovela a cielo aperto: quella di Miguel Gutierrez (24) è ai titoli di coda, o lo sarebbe perché conviene sbilanciarsi ma sino a un certo punto. L’affare con il Girona è come sempre ai dettagli, confinati nel carteggio che è partito: visite mediche che sembrano programmate per l’inizio della prossima settimana, forse già lunedì o martedì, quando poi il Napoli ripartirà da Castel Volturno. Dove, se il Siviglia si accontenta, potrebbe arrivare presto anche Juanlu Sanchez (22 anni dopodomani), che si scorge all’orizzonte ma non nitidamente. Però, intanto, ondeggiando da una fascia all’altra”.