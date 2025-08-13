Gds – ” Il Napoli voleva Elmas già a Gennaio, ma non fu possibile per un motivo preciso “

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha riferito un curioso retroscena di mercato in merito all’interesse del Napoli per Elmas. Infatti, secondo quanto riportato dalla rosea, il club azzurro avrebbe voluto riportare il giocatore macedone già nella scorsa sessione di mercato, ma non fu possibile per un motivo preciso. Viene spiegato nell’articolo, eccone un estratto:

“In realtà, Elmas è stata la tentazione di sei mesi fa, quando però non fu possibile provarci per mancanza di posti nella lista degli extracomunitari: gli scenari a volte cambiano, le riflessioni hanno ricondotto a lui ma l’ostacolo, è umano che sia così, è rappresentato dal Lipsia”.