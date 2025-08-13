Da Bergamo – ” Attenzione al Napoli per Lookman, i partenopei si inseriscono nella trattativa “

Il Corriere di Bergamo ha riportato delle importanti novità in merito al possibile futuro di Ademola Lookman, ormai ai ferri corti con l’Atalanta. Secondo quanto fatto trapelare dal quotidiano, il Napoli potrebbe inserirsi per l’esterno. Di seguito un estratto dell’articolo:

“Niente Arsenal, l’attaccante vuole rimanere in Serie A. Non con la sola Milano a tinte nerazzurre come ipotesi. Anche perché dall’Inter non è arrivato alcun rilancio, sono passati più di dieci giorni dall’ultima offerta rifiutata (42 milioni di parte fissa e 3 di bonus), dopo che l’ad Luca Percassi ha chiarito che la promessa di cessione fatta all’attaccante la scorsa estate valeva soltanto per l’estero e che tempi e modalità di uscita erano in mano solo all’Atalanta, che non ha fatto un prezzo. Tra le due litiganti, c’è una terza società che potrebbe goderne: il Napoli ci vuole riprovare per Lookman. A inizio mercato si era già mosso con l’entourage del giocatore per proporgli un contratto stellare, 5 milioni a stagione, ancora di più dei 4,5 pattuiti nell’intesa con l’Inter. Il nigeriano aveva detto no pensando ai milanesi, ma adesso che la situazione si è complicata la piazza campione d’Italia potrebbe stuzzicarlo. I partenopei, protagonisti di un mercato stellare (da Lucca a Lang fino a De Bruyne), si inseriscono dopo che hanno incassato 25 milioni dall’Atletico per Raspadori (altro obiettivo sfumato per la Dea), costringendo l’Inter a rilanciare o a virare su Nico Gonzalez o Sancho. L’Atalanta, pronta a sanzionare il suo tesserato sotto contratto fino al 2027 per le assenze non giustificate, valuterebbe l’offerta del Napoli e, se sarà alta a sufficienza, la situazione potrebbe sbloccarsi dato che una ricucitura Atalanta-Lookman a oggi appare ardua”.