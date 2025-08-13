Cds – ” Possibile ritorno di fiamma per Sudakov ? La situazione “

L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha riportato delle interessanti novità di mercato in merito al Napoli, riguardo un possibile ritorno di fiamma per Heorhij Sudakov, centrocampista offensivo dello Shakhtar. DI seguito un estratto dell’articolo:

“Una vecchia storia, un nome in orbita Napoli da un anno e mezzo: la prima offerta a gennaio 2024, poi flirt a più riprese fino ai giorni nostri. Su Sudakov, però, c’è anche il Benfica: e fa sul serio. Del resto si tratta di un giocatore giovane (ha 22 anni) e interessante per tanti club: mezzala di qualità capace di giocare anche sulla trequarti, gol e assist sul carnet, l’esperienza internazionale maturata a Donetsk nell’ultima Champions. Un certo appeal, insomma, che non lascia indifferente il Napoli da tempo. Ma bisogna valutare innanzitutto i costi, e dunque la fattibilità dell’affare, e soprattutto la funzionalità tecnico-tattica”.