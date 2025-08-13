Cds – ” Per Juanlu il Napoli non rialzerà l’offerta: entro 48 ore si deciderà “

L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha riportato delle importanti novità in merito alla trattativa Juanlu Sanchez-Napoli, che ormai si sta portando troppo per le lunghe. Infatti, secondo quanto si comprende dal quotidiano, entro 48 ore ci sarà la risposta definitiva del Siviglia: dentro o fuori. Di seguito un estratto dell’articolo:

“Per finire continua il momento di impasse sul fronte Juanlu Sanchez, 21 anni, il terzino destro che il Siviglia continua a valutare 20 milioni. Tra l’altro, gli andalusi trattano con il Leverkusen la cessione di Badé: 30 milioni, ossigeno puro per le casse e un ostacolo in più sulla strada di Juanlu. Il Napoli non si muove dall’offerta di 17: i club si sono dati ancora 48 ore. Bloccata la cessione di Zanoli al Bologna. Anche l’Udinese s’è rifatta viva”.