Cdm – ” Attenzione ad Ambrosino, per un motivo può rimanere a Napoli: la situazione “

L’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno scrive a proposito di Giuseppe Ambrosino, giovane attaccante azzurro che a sorpresa può rimanere nella rosa azzurra in questa stagione. Viene spiegato il motivo nell’articolo, eccone un estratto:
“Ambrosino anche, altro prodotto del settore giovanile prezioso anche per le liste, potrebbe restare nonostante l’interesse della Cremonese che l’ha chiesto in prestito con diritto di riscatto. Potrebbe completare la batteria dei centravanti con Lukaku e Lucca”.