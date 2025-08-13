Cdm – ” Attenzione ad Ambrosino, per un motivo può rimanere a Napoli: la situazione “

Scritto da:
Francesco Napolitano
-

L’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno scrive a proposito di Giuseppe Ambrosino, giovane attaccante azzurro che a sorpresa può rimanere nella rosa azzurra in questa stagione. Viene spiegato il motivo nell’articolo, eccone un estratto:

“Ambrosino anche, altro prodotto del settore giovanile prezioso anche per le liste, potrebbe restare nonostante l’interesse della Cremonese che l’ha chiesto in prestito con diritto di riscatto. Potrebbe completare la batteria dei centravanti con Lukaku e Lucca”.

Articolo precedenteGds – ” Il Napoli voleva Elmas già a Gennaio, ma non fu possibile per un motivo preciso “
Articolo successivoGds – ” Napoli, fatta per Gutierrez. Ecco quando potrà svolgere le visite mediche “

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE