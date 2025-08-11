Tuttosport – ” Napoli, Manna punta a definire gli ultimi acquisti: le ultime su Musah, Gutierrez e Juanlu “

L’edizione odierna di Tuttosport ha riportato delle importanti novità di mercato in merito alle prossime mosse del Napoli, che dopo la cessione di Giacomo Raspadori all’Atletico Madrid è pronto a definire gli ultimi acquisti per completare la rosa. Ecco un estratto dell’articolo:

“Per quanto riguarda Yunus Musah, i soldi da investire sul centrocampista dei rossoneri sono proprio quelli che entrano nelle casse dalla cessione di Giacomo Raspadori, che ieri ha raggiunto la sua nuova destinazione all’Atletico Madrid. Napoli molto attivo anche sui terzini: per Miguel Gutierrez, che arriva dal Girona come alternativa a Olivera, restano da sistemare solo gli ultimissimi dettagli e poi verranno fissate le visite mediche. Si guarda in Spagna anche per l’altro esterno di difesa che serve come ricambio di Di Lorenzo: piace sempre tanto Juanlu Sanchez, il problema è che per lui il Siviglia continua a sparare alto chiedendo 20 milioni di euro e così la trattativa non riesce a entrare nel vivo”.