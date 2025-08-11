Repubblica – ” Napoli, per l’esterno si aspetteranno gli ultimi giorni per eventuali occasioni “

L’edizione odierna de la Repubblica si è soffermata sulle strategie di mercato del Napoli, che è al loro per portare al mister Antonio Conte gli ultimi acquisti per completare la rosa. Di seguito un estratto dell’articolo:

“Per l’esterno offensivo in casa Napoli si aspetteranno gli ultimi giorni ed eventuali occasioni come Federico Chiesa, in uscita dal Liverpool. Anche perché Jack Grealish è diretto all’Everton. Il club azzurro aspetta Miguel Gutierrez del Girona e non ha mollato Juanlu del Siviglia”.