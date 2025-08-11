Rai, Venerato – ” Difficilmente il Napoli tornerà su Lookman, arrivano smentite “

Ciro Venerato, giornalista esperto di mercato della Rai, ha riportato delle importanti novità di calciomercato a Rainews 24, dove ha smentito gli ultimi rumors riguardo un possibile ritorno di fiamma del Napoli per Ademola Lookman. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni:

“Non risulta nessun ritorno di fiamma del Napoli per Lookman. Ci arriva una doppia e secca smentita (non di facciata) da entrambi i sodalizi. Dopo l’accordo con l’Inter e suoi agenti, i campioni d’Italia non si sono più fatti vivi con l’entourage o con i Percassi. Il club azzurro ha altre idee e ora sta battendo altre piste in altri ruoli. Il mercato è ancora lungo, ma difficilmente il Napoli tornerà su Lookman”.