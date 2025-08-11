Matteo Moretto – ” Raspadori è a Madrid, a breve le visite mediche. Per Gutierrez invece… “

Matteo Moretto, giornalista ed esperto di mercato, ha riportato delle importanti novità di mercato riguardo il Napoli, tramite il canale YouTube di Fabrizio Romano, altro famoso giornalista di mercato. Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni:

“Raspadori è già a Madrid e può essere considerato un ex giocatore del Napoli. Nelle prossime ore, lunedì sosterrà le visite mediche con l’Atletico Madrid. Operazione chiusa per 22 milioni fissi pù 2 milioni di bonus facilmente raggiungibili, e altri 2 più complessi da ottenere. In entrata, Miguel Gutierrez sarà annunciato come nuovo terzino sinistro del Napoli la prossima settimana. Accordo già firmato con il Girona, visite mediche in arrivo. Confermata la clausola rescissoria da 45 milioni di euro, valida a partire dal secondo anno, cioè dalla stagione 2026-27”.