KKN – ” Napoli e Atalanta si contendono Rowe del Marsiglia: i dettagli “

Radio Kiss Kiss Napoli ha riportato delle importanti novità di mercato in merito al Napoli, che secondo la testata sarebbe interessato a Jonathan Rowe, esterno inglese del Marsiglia. Su di lui però ci sarebbe la concorrenza dell’Atalanta, che è alla ricerca del sostituto di Ademola Lookman, sempre più vicino all’addio ai bergamaschi. Di seguito un estratto da quanto riportato da KKN:

Il Napoli e l’Atalanta sono attivamente impegnati nel mercato estivo per rafforzare le rispettive rose in vista della prossima stagione. Entrambi i club hanno manifestato un forte interesse per Jonathan Rowe, giovane attaccante inglese attualmente in forza all’Olympique Marsiglia. La concorrenza tra le due squadre italiane potrebbe portare a sviluppi interessanti nelle prossime settimane.