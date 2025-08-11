Il Mattino – ” Zanoli sarà un nuovo giocatore del Bologna, ma un aspetto blocca l’ufficialità “

L’edizione odierna de il Mattino ha riportato un’interessante retroscena di mercato in merito al trasferimento di Alessandro Zanoli al Bologna. Infatti, secondo quanto ripotato dal quotidiano, sarebbe tutto fatto per il suo trasferimento per 5 milioni più 1 di bonus, ma prima di lasciare partire il terzino, il Napoli vorrebbe definire l’acquisto di Juanlu dal Siviglia. Trattativa che però si è complicata, data l’improvvisa richiesta del club spagnolo di 20 milioni, invece dei 17 precedentemente richiesti. Serve quindi pazienza per la definizione delle due trattative.