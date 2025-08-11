Il Mattino – ” Offerta dall’Arabia Saudita per Rrahmani, la risposta del difensore “

L’edizione odierna de il Mattino ha svelato un’importante retroscena di calciomercato in merito ad Amir Rrahmani, difensore del Napoli. Secondo quanto riportato dal quotidiano, nei giorni scorsi sarebbe arrivato un tentativo dall’Arabia Saudita per il difensore azzurro. Di seguito un estratto dell’articolo:

“Nei giorni scorsi un altro affondo di emissari sauditi per il difensore kosovaro, ma gli agenti non hanno neppure preso in considerazione l’offerta. Anche perché per il Napoli è incedibile e in questo momento il club, dopo la cessione di Raspadori e Simeone, non mollerà i pezzi forti.”