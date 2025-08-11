Gds – ” Per Gutierrez si attende solo l’ufficialità, per Juanlu invece si registra una pesante frenata “

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha riportato delle importanti novità di mercato per quanto riguarda il Napoli, che è ancora al lavoro per definire gli ultimi colpi per completare la rosa. Con Gutierrez ormai prossimo acquisto, l’attenzione è rivolta a Juanlu del Siviglia, ma si sono registrati dei problemi in merito alla trattativa. Di seguito un estratto dell’articolo:

“Intanto, in attesa di ufficializzare Gutierrez, resta il mistero sulla trattativa per Juanlu Sanchez, che ieri ha giocato titolare al Trofeo Puerta. Non proprio una bella notizia, per una trattativa che appare in pesante frenata”.