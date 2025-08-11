Gds – ” Nel Napoli è l’attacco la grande incognita, Lucca e Lang potrebbero non bastare “

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport si è soffermata ad analizzare il reparto offensivo del Napoli, che dopo l’addio di Raspadori potrebbe permettere al club azzurro di fiondarsi sull’esterno, per rinforzare il reparto offensivo. Di seguito un estratto dell’articolo:

“Giacomo Raspadori è sbarcato ieri a Madrid, stamattina sosterrà le visite mediche e poi firmerà il nuovo contratto con l’Atletico. Semplice, rapido, non proprio indolore. Già perché ora il Napoli si ritrova in una strana condizione: la seconda rivoluzione ha viaggiato veloce, ha portato a rinforzare la rosa e ad allungare le rotazioni. Però, a conti fatti, resta l’attacco la grande incognita. Raspa e Simeone via dopo Kvara e Osimhen, l’attacco del terzo scudetto praticamente cancellato e una strategia che in questo momento – vero o no? – non prevederebbe un nuovo innesto offensivo. Quantomeno non è considerato prioritario dal club. Sarà, ma qualcosa non torna e nemmeno lo spostamento in avanti di un top player come De Bruyne riesce a far quadrare i conti. E i soli arrivi di Lucca e Lang potrebbero non bastare”.