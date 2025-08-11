Gds – ” Il Napoli ha presentato un’offerta sia per Musah che per Miretti, i dettagli “

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha riportato delle importanti novità di mercato riguardo il Napoli. Infatti, secondo quanto rivelato dalla rosea, il club azzurro avrebbe presentato due offerte per Fabio Miretti della Juventus e Yunus Musah del Milan. Di seguito un estratto dell’articolo:

“I prossimi giorni sembrano quelli decisivi per la svolta in mezzo al campo. Nel giro di pochi giorni, il Napoli ha recapitato due offerte: alla Juve per Miretti e al Milan per Musah. I giocatori spingono, i club giocano al rialzo. La Juve ha detto no a 14 milioni più 2 di bonus, il Milan a 22 più tre. Miretti e Musah non possono essere davvero alternativi per caratteristiche. Musah sarebbe il vice Anguissa, fondamentale in vista delle assenza per la Coppa d’Africa. Miretti è una mezzala di gamba e qualità e all’occorrenza può fare anche il sotto punta. Ma il tempo sta per scadere, Miretti e Musah hanno fretta di conoscere il loro futuro e il gioco d’attesa del Napoli non facilita la situazione. La svolta dovrà esserci nelle prossime ore. Anche perchè su Musah c’è il Nottingham Forest, pronto ad affondare”.