Sky: per Musah l’offerta migliore è del Nottingham

Lavori in corso per il centrocampo azzurro; la società è alla ricerca almeno di un vice Anguissa, e non è esclusa la possibilità che i centrocampisti acquistati siano due.

Yunus Musah, statunitense del Milan, è un profilo da tempo sul taccuino di Manna. Conte conosce e stima il giocatore, e la società azzurra si è spinta fino ad offrire qualcosa come 25 milioni.

Gli ostacoli alla buona riuscita della trattativa sono, come riepiloga Ski Sport, sostanzialmente due.

Il primo è di natura prettamente economica, con la squadra inglese del Nottingham Forest seriamente interessata, tanto da proporre una offerta di 30 milioni, ed un contratto ricco al giocatore.

La seconda è più strettamente tecnica, con il neo allenatore rossonero Allegri che – nel corso del ritiro precampionato – sta apprezzando le qualità e la duttilità di Musah, capace di disimpegnarsi bene in tutti i ruoli sul lato sinistro dello schieramento, da terzino fino ad esterno di attacco.

Situazione complicata quindi: di indubbio fascino il richiamo della Premier, altrettanto allettante giocare con i Campioni d’Italia allenati da Conte. L’ultima parola spetta al Milan, con l’avvertenza che il tempo passa e si avvicinano gli impegni ufficiali.