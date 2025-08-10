Raspadori è a Madrid: domani le visite mediche

Giacomo Raspadori, ormai da due giorni, è ormai un ex calciatore azzurro. Lo scriviamo con un pizzico di nostalgia per il ragazzo – professionista serio e simpatico – e, soprattutto, per il calciatore, mai titolare fisso, ma sempre capace di realizzare reti importanti e decisive.

Come conferma anche la testata spagnola AS il calciatore è arrivato a Madrid, dove – domani in mattinata . sosterrà le visite mediche, per poi firmare un ricco quadriennale con il club dell’Atletico di Madrid, guidato dal Cholo Simeone.

Al Napoli andranno, nella migliore delle ipotesi, circa 26 milioni, costituiti da una parte fissa e da bonus legati alle prestazioni sportive.

Intanto, sui social, è virale la foto di Raspadori all’aeroporto, intercettato da alcuni tifosi.