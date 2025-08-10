Per Sky si complica la trattativa con Kevin: pesa il recente infortunio

Il Napoli è alla ricerca di un attaccante esterno in grado di garantire un discreto numero di reti. Il giocatore prescelto dovrà completare lo slot che attualmente a sinistra vede il solo Noa Lang in organico.

Con la cessione di Raspadori all’Atletico di Madrid la necessità di un ulteriore acquisto diventa ancora più urgente e questi sono giorni di accurate riflessioni da parte di Conte e Manna.

Da qualche giorno il nome del brasiliano Kevin dello Shakhtar Donetsk è tra quelli più riportati. Buone le qualità del ragazzo, molto apprezzato dal Napoli, alta la valutazione del cartellino, intorno ai 40 milioni.

Come riporta Sky Sport un recente evento ha raffreddato molto l’idea azzurra: Kevin ha riportato un infortunio al menisco che lo terrà lontano dai campi per qualche settimana. Difficile che si decida l’affondo per un calciatore che non sarà immediatamente disponibile, ma che avrà bisogno di un periodo di riposo per riprendersi dall’infortunio.