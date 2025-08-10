Pedullà: “Musah o Fabbian per il Napoli? Ecco la situazione”

Secondo il giornalista Alfredo Pedullà, il Napoli non avrebbe ancora fatto nessuna offerta per Yunus Musah, centrocampista in uscita dal Milan. Intanto, il club Partenopeo potrebbe tornare su Giovanni Fabbian, centrocampista classe 2003 attualmente al Bologna. Ecco le parole del giornalista di SportItalia: “Il Napoli ha riflettuto ma non ha ancora fatto offerte per Musah. Conosce la valutazione, deve sciogliere riserve tattiche sul ruolo che Conte vuole copiare. E sulle caratteristiche intende essere sicuro. Se qualcuno (Nottingham Forest in testa) arriva a 30 milioni in questa fase di mercato può avere strada libera. Il Milan non accetta 25 milioni per Musah, il Napoli cerca un centrocampista che abbia i gol nelle gambe e Musah non ha questi gol. Potrebbe avere queste caratteristiche Fabbian“.