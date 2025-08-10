Moretto: “Musah sta convincendo Allegri, potrebbe restare al Milan”

Secondo il giornalista ed esperto di Relevo, Mattero Moretto, Yunus Musah potrebbe rimanere al Milan e non andare al Napoli. Il club rossonero sembra voler tenere il centrocampista statunitense classe 2002, con l’allenatore Allegri che crede di poter lavorare bene con lui. Ecco le parole del giornalista: “Per quanto riguarda Musah le cose sono cambiate. Sta convincendo Allegri, che crede di poter lavorare bene con Musah in futuro, crede di poter costruire un progetto intorno a Musah. Il Milan sta seriamente considerando di trattenerlo per la prossima stagione“.