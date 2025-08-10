Moretto: “Deadline del Napoli per Juanlu, spunta un altro nome dalla Spagna se salta”

Il giornalista ed esperto di Relevo, Matteo Moretto, sul canale YouTube di Fabrizio Romano, parla della situazione Juanlu–Napoli, e anche del possibile sostituto se il terzino del Siviglia non dovesse arrivare. Ecco le parole del giornalista: “Ci sono tematiche molto importanti riguardo il futuro della difesa del Napoli perché in questo momento il tema di cui si sta discutendo di più è sicuramente Juanlu Sanchez. Però il Napoli si vuole dare una deadline, o meglio vuole cercare di sbloccare la situazione al massimo entro settimana prossima. Come sapete, nel mercato, darsi deadline è sempre molto pericoloso perché poi può essere anche una questione di strategia. Però, sicuramente, il Napoli non vuole andare oltre una certa data perché crede di aver fatto il massimo. Questi 17 milioni di euro sono esattamente i soldi che il Siviglia aveva chiesto ufficialmente al Napoli settimane fa. Poi è arrivata la Premier, è arrivato il Wolverhampton soprattutto: quindi poi il Siviglia ha cambiato un pò le carte in tavola, ha chiesto la cifra che avrebbe ricevuto dalla Premier League, ovvero 20 milioni di euro più il 20% sulla futura rivendita. Ad oggi, il Napoli non è intenzionato ad alzare la propria proposta, sente di aver fatto il massimo e crede che attraverso la volontà del calciatore, l’operazione sia ancora viva e possibile. Però vediamo se poi dopo le parti riusciranno veramente a mettersi d’accordo perché è vero che ad oggi l’operazione è ancora viva, ma semplicemente perché Juanlu Sanchez ha ribadito anche nelle ultime ore di volere solo il Napoli, altrimenti resterà al Siviglia. Questa è la posizione di Juanlu Sanchez, vedremo se poi questo tipo di strategia potrà avere e portare i suoi frutti in ottica Napoli. Attenzione però, perché il Napoli resta concentrato sulla pista Juanlu, anche se nelle ultime ore ha iniziato a perlustrare altre vie. Occhio perché anche la situazione di Arnau Martinez potrebbe essere interessante: ad oggi non c’è nulla di avanzato e di concreto, però è un nome che il Napoli, ovviamente, qualora non dovesse riuscire a chiudere Juanlu, potrebbe eventualmente considerare Arnau Martinez“.