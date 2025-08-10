Juanlu Sanchez gioca un tempo e realizza un assist

Solo un pareggio per il Siviglia stasera nella gara contro il Tolosa.

Per l’obiettivo azzurro Juanlu Sanchez un tempo in campo come laterale di destra nella difesa a cinque, impreziosito dall’assist per la rete di Lukebakio.

Le defezioni e una formazione d’emergenza hanno condizionato la prestazione del Siviglia di Almeyda: la squadra è apparsa fragile, con poche idee e molti errori difensivi, malgrado la prima parte promettente.

Intatti, nel finale, il Tolosa è riuscito a realizzare il pareggio dopo aver preso coraggio e creato alcune occasioni importanti, culminate nel gol di Hidalgo.

Vedremo nei prossimi giorni se la trattativa con il Napoli per il cartellino di Juanlu riprenderà concretamente.

