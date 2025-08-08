Venerato: “Ecco i nomi per il dopo-Raspadori al Napoli”

Il Napoli è alla ricerca di un sostituto per Giacomo Raspadori, con l’ex attaccante del Sassuolo che è molto vicino dal diventare un nuovo giocatore dell’Atletico Madrid. Il giornalista RAI, Ciro Venerato, rivela gli obiettivi del club Partenopeo per sostituire Raspadori, i quali sarebbero Karim Adeyemi del Borussia Dortmund, Jack Grealish del Manchester City, Federico Chiesa del Liverpool e Antonio Nusa del Lipsia. Esclusa la pista Lookman che, sempre secondo Venerato, è vicino dal diventare un nuovo attaccante dell’Inter.