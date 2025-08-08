Moretto: “Trattativa Juanlu-Napoli attualmente in stallo”

Secondo il giornalista ed esperto di Relevo, Matteo Moretto, è in stallo la trattativa tra il Napoli e il Siviglia per portare Juanlu al club Partenopeo. Il Napoli non vuole aumentare l’offerta per il terzino spagnolo classe 2003 (17 milioni di euro). Ecco le parole di Moretto sul suo profilo X: “Ad oggi il Napoli non è disposto ad aumentare l’offerta di 17 milioni di euro per Juanlu Sanchez. Il club spagnolo ha chiesto 20 milioni di euro più una riduzione del 20% su un’eventuale futura rivendita. Nelle ultime ore il Napoli ha comunicato la sua decisione al Siviglia. La trattativa è in stallo“.

A día de hoy, el Nápoles no está dispuesto a subir su oferta de 17 millones de euros por Juanlu Sánchez.



El club español pidió 20 millones de euros más un 20% sobre la futura venta.



En las últimas horas el Nápoles informó al Sevilla de su decisión.



Negociación estancada. — Matteo Moretto (@MatteMoretto) August 8, 2025