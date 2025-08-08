Moretto: “Raspadori ad un passo dall’Atletico Madrid”

Secondo il giornalista ed espero di Relevo, Matteo Moretto, il futuro di Giacomo Raspadori sarà molto probabilmente lontano da Napoli. Da diverse settimane, l’attaccante classe 2000 è nel mirino dell’Atletico Madrid che oggi ha fatto l’offerta ufficiale al giocatore di 25 milioni di euro. Dopo l’accordo raggiunto tra la società dei Colchoneros e il calciatore, è arrivato anche l’accordo verbale tra i due club. Queste le parole del giornalista su X: “Giacomo Raspadori è a un passo dall’Atletico Madrid. Accordo verbale tra le parti. Trasferimento per un totale di circa 22 milioni di euro. Ultimi dettagli formali prima della chiusura“.