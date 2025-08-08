Calciomercato Napoli, UFFICIALE: Lorenzo Sgarbi in prestito al Pescara

Adesso è ufficiale: Lorenzo Sgarbi, esterno offensivo classe 2001 di proprietà del Napoli, è un nuovo giocatore del Pescara. Per lui è la settima esperienza in prestito dopo quelle con Legnago Salus, Renate, Pro Sesto, Avellino, Bari e Juve Stabia: il club Partenopeo lo ha sempre mandato in prestito dal 2020 in poi. Di seguito, ecco il comunicato del club abruzzese: “La Delfino Pescara 1936 comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dalla SSC Napoli, le prestazioni sportive del calciatore Lorenzo Sgarbi“.