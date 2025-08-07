Sky – Il Napoli cerca l’alternativa di Anguissa: il punto

Il giornalista Sky Francesco Modugno è intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24 per parlare del mercato del Napoli. Ecco cosa ha dichiarato:

“Il Napoli con Miguel Gutierrez del Girona, operazione da circa 20 milioni di euro, affida a Conte un esterno di gamba, in grado di coprire tutta la fascia e garantire anche copertura in fase difensiva. A sinistra c’è anche Noa Lang, ma anche Spinazzola. A destra invece si vuole formalizzare la trattativa per Juanlu Sanchez, che sarà l’alternativa a Di Lorenzo: il Siviglia chiedeva 20 milioni di euro, ma il Napoli pensa di poter chiudere l’operazione per 17 milioni di euro. In mezzo al campo si interverrà con acquisti come Miretti o Musah, per dare un’alternativa ad Anguissa. L’eventuale cessione di Raspadori potrebbe consentire al Napoli di fare altre valutazioni in attacco, sulla fascia sinistra, avendo a disposizione un nuovo tesoretto”.