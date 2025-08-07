Romano: “Il Siviglia rifiuta la proposta del Napoli per Juanlu! La situazione”

Secondo quanto riporta l’esperto di mercato Fabrizio Romano sul suo profilo X, il Siviglia avrebbe rifiutato l’offerta del Napoli. In seguito, ne ha parlato anche Matteo Moretto per spiegare meglio la situazione, sempre su X. Ecco cosa scrive:

“Il Siviglia chiedeva 17+% e il Napoli ha offerto 17. E poi il club spagnolo ha alzato ancora la posta. Dopo aver comunicato ufficialmente al Napoli di volerne esattamente 17 e con il calciatore che è andato in sede a chiedere la cessione al Napoli. Vediamo come procede la trattativa”.