Secondo quanto riporta Sky Sport, il Cholito Simeone ha lasciato il ritiro del Napoli a Castel di Sangro per andare al Torino, con la formula del prestito a 1 milione con obbligo di riscatto fissato a 7. L’ormai ex attaccante azzurro è pronto per una nuova avventura e arriverà in casa granata tra stasera e domani per sostenere le visite mediche di rito.