Repubblica – ” Manna riflette su Grealish e Chiesa: i dettagli “

L’edizione odierna de la Repubblica ha riportato delle importanti novità in merito al mercato del Napoli, che è ancora alla ricerca di un esterno d’attacco per completare il reparto. Tra i diversi nomi seguiti dal ds Manna, spiccano Jack Grealish e Federico Chiesa. Di seguito un estratto dell’articolo:

“Il Napoli alla rosa già ampiamente rigenerata dopo lo scudetto deve annettere il sostituto di Kvaratskhelia, una pedina che andrà a giocarsi il posto di esterno sinistro con Lang. Il ds Manna riflette su due soluzioni: Grealish, in uscita dal City ma con stipendio proibitivo, e Chiesa, alternativa low cost che pure però dovrebbe rivedere al ribasso il suo ingaggio rispetto a Liverpool. La sensazione è che gli azzurri non abbiano fretta: aspetteranno metà agosto, quando i prezzi potrebbero scendere, per sfruttare l’occasione più ghiotta”.