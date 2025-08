Di Marzio: “Napoli-Gutierrez accordo trovato! Le ultime sul mercato azzurro”

Secondo quanto riporta il giornalista Sky Gianluca Di Marzio sul suo profilo X, il Napoli ha l’accordo con Gutierrez. Ecco cosa scrive:

“Il Napoli continua a lavorare per consegnare ad Antonio Conte Miguel Gutierrez e Juanlu Sanchez e le novità più importanti della serata arrivano per quanto riguarda il giocatore del Girona. Gli azzurri, infatti, hanno raggiunto un accordo verbale col club spagnolo e col giocatore. Restano solo gli ultimi dettagli prima di formalizzare l’operazione da circa 20 milioni di euro. Come già raccontato, invece, Juanlu ha ribadito al Siviglia che vuole solo il Napoli e non intende accettare il Wolverhampton. L’affare è destinato a chiudersi, anche se gli azzurri saranno costretti a modificare leggermente le condizioni d’acquisto per arrivare al sì del Siviglia. L’idea del Napoli, una volta chiusi entrambi gli arrivi, è quella di considerarsi al completo per quanto riguarda i terzini e di concentrarsi sul perfezionare la rosa negli ultimi giorni di mercato.

Il Napoli vuole rinforzare il suo centrocampo e la corsia di sinistra con, potenzialmente, un regalo che potrebbe arrivare negli ultimi giorni (legato però alle uscite, soprattutto quella di Raspadori che si rivela necessaria per liberare un posto in lista). C’è attenzione, nel caso in cui dovesse esserci lo spazio necessario, per un ritorno di fiamma di Kevin dello Shakhtar, attaccante esterno classe 2003 che ha una valutazione di 35 milioni. A centrocampo, come ribadito nei giorni scorsi, ci sono Miretti e Musah per il quale sono stati ripresi i contatti. Il secondo è molto apprezzato da Allegri. Lo scenario, dunque, è cambiato rispetto a due mesi fa”.