Secondo quanto riporta sul suo profilo X il giornalista Sky Gianluca Di Marzio, il Napoli vuole chiudere per Juanlu del Siviglia. Ecco cosa scrive:

“Napoli, tra stasera e domani il via libera per Juanlu. Si attende che il Siviglia accetti l’ultima offerta degli azzurri di 17 milioni. Si continua a portare avanti anche la trattativa per Gutierrez, il Napoli vuole entrambi”.