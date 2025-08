Cercato dal Napoli, alla fine Nunez è sempre più vicino all’Arabia: lo aspetta Inzaghi

Quello che era per il molti il sogno proibito, il colpo in attacco che tutti speravano si potesse concretizzare, alla fine è sfumato: Darwin Nunez, attaccante del Liverpool, è sempre più vicino all’Al-Hilal di Simone Inzaghi, che dopo il rifiuto di Victor Osimhen ha deciso di virare sull’uruguagio. L’accordo tra i due club è stato trovato, manca solo il sì definitivo di Nunez per chiudere la trattativa. Lo fa sapere il famoso giornalista ed esperto di calciomercato Fabrizio Romano sui suoi social.