Cds – ” Se parte Raspadori, il Napoli prenderà un profilo simile a quello di Ndoye “

L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha riportato delle interessanti novità in merito al mercato del Napoli, che sta trattando con l’Atletico Madrid per la cessione di Giacomo Raspadori. Secondo quanto scritto dal quotidiano, in caso di cessione dell’attaccante italiano, il club azzurro virerebbe su un profilo con caratteristiche simili a quelle di Dan Ndoye, giocatore trattato da diverso tempo dal Napoli. Di seguito un estratto dell’articolo:

“L’Atletico Madrid ha attivato l’affare Giacomo Raspadori con il Napoli, recapitando un’offerta ufficiale. Un altro capitolo della frenetica estate di mercato dei campioni d’Italia è stato inaugurato con una trattativa che potrebbe incidere in maniera decisiva sulla parte finale della ricostruzione: se alla fine dovesse arrivare l’intesa con i Colchoneros, considerando che il dialogo tra Raspa e gli spagnoli è pressoché blindato dal lavoro già più datato del suo agente, allora si aprirebbe un altro fronte. Un altro acquisto, oltre a quelli già messi in preventivo: un profilo simile a quello di Ndoye, un giocatore capace di garantire equilibrio e insieme anche qualità in fase offensiva. Si vedrà. Anche perché, al momento, c’è ancora distanza tra la domanda del Napoli e la proposta dell’Atletico. Ma qualcosa si muove”.