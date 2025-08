CDM – ” Se parte Raspadori, il Napoli virerebbe su Lookman “

L’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno ha riportato delle importanti novità di calciomercato in merito al Napoli, che deve ancora definire diverse cessioni e ultimare diversi acquisti. Di seguito un estratto dell’articolo:

“Se dovesse andare via Jack, il Napoli reinvestirebbe i 35 milioni di euro che intende portare a casa su un esterno offensivo di grande spessore. Se la vicenda Lookman dovesse essere ancora aperta, non è escluso un tentativo del Napoli per l’attaccante dell’Atalanta che sta infiammando il mercato”.